Главы Генштабов РФ и Британии обсудили возможное применение "грязной бомбы" ВСУ

Руководитель Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов поговорил по телефону с британским коллегой Тони Радакином. Об этом рассказали представители военного ведомства РФ.

"В ходе беседы продолжено обсуждение ситуации, связанной с возможным применением Киевом "грязной бомбы", — отметили в пресс-службе российского министерства.

Ранее полковник запаса Михаил Ходарёнок предупредил, что Украина способна создать такое устройство. Для этого властям понадобится отработавшее ядерное топливо, добавил эксперт.