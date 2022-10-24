Руководитель Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов поговорил по телефону с британским коллегой Тони Радакином. Об этом рассказали представители военного ведомства РФ.
"В ходе беседы продолжено обсуждение ситуации, связанной с возможным применением Киевом "грязной бомбы", — отметили в пресс-службе российского министерства.
Ранее полковник запаса Михаил Ходарёнок предупредил, что Украина способна создать такое устройство. Для этого властям понадобится отработавшее ядерное топливо, добавил эксперт.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.