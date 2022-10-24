Начальник Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой Марком Милли угрозу использования "грязной бомбы" Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского венного ведомства.
"Герасимов поговорил с председателем Комитета начальников штабов ВС США", — заявили официальные представители Минобороны РФ.
Ранее Герасимов обсудил риск создания "грязной бомбы" на Украине с британским адмиралом Тони Радакином.
Руководитель МИД РФ Сергей Лавров анонсировал дополнительные беседы между военными ведомствами на эту тему.
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