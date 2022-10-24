Главы Генштабов РФ и США поговорили о возможном применении "грязной бомбы" ВСУ

Начальник Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой Марком Милли угрозу использования "грязной бомбы" Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе российского венного ведомства.

"Герасимов поговорил с председателем Комитета начальников штабов ВС США", — заявили официальные представители Минобороны РФ.

Ранее Герасимов обсудил риск создания "грязной бомбы" на Украине с британским адмиралом Тони Радакином.

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров анонсировал дополнительные беседы между военными ведомствами на эту тему.