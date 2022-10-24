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Боец БАРС-13 о ситуации под Харьковом: "Что-то пошло не так, наши отступили"

Силовые структуры

Боец подразделения БАРС-13 Евгений "Боксёр" рассказал о своей службе на Украине.

Боец БАРС-13 о ситуации под Харьковом: "Что-то пошло не так, наши отступили"

Военнослужащий, участвующий в спецоперации на Украине в начале мая, рассказал, что ему и его сослуживцам довелось действовать на Изюмском направлении.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, какая победа нужна России.

В составе подразделения БАРС-13, сформированного из опытных бойцов, воевавших в Афганистане, в Чечне, в Таджикистане, в Киргизии, Евгений "Боксёр" оборонял захваченные позиции в так называемом "Шервудском лесу".

"Потом "Шервудский лес" почти весь взяли и вышли к селу Богородичное, которое вместе с регулярными войсками удерживали, находясь в полуокружении больше месяца. Вот это два таких направления. Основная задача у нас была — на Славянск. Когда закончился контракт, и я уехал домой, там что-то пошло не так, наши отступили", — цитирует слова военнослужащего argumenti.ru.

Он отметил, что вернувшиеся с СВО мужчины не понимает тех, кто отсиделся в ожидании исхода битвы.

"Хочется надеяться, что наш Главнокомандующий знает, что делает, а солдат не подведет, у него нет выбора, или грудь в крестах, или голова в кустах! Не надо делать вид, что мы воюем, солдат должен понимать смысл его миссии. Это моё личное мнение", — отметил Евгений.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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