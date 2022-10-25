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ВС России отражают атаки ВС Украины на Купянском и Херсонских направлениях

Силовые структуры

Министерство обороны РФ приводит новую сводку по ситуации на фронтах. Сообщается о неудачных попытках наступления противника сразу на нескольких направлениях.

ВС России отражают атаки ВС Украины на Купянском и Херсонских направлениях

На Купянском фронте батальонная тактическая группа ВСУ атаковала позиции ВС РФ в районе населённого пункта Куземовка в ЛНР. Российская артиллерия отбросила противника на исходные рубежи, уничтожив сверх 30 боевиков, три бронемашины, два пикапа и один танк.

В Херсонской области две ротные тактические группы ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских сил. В результате ликвидировано 130 человек личного состава противника, три танка, девять бронемашин и 11 автомобилей.

Также сообщается о ситуации на Краснолиманском направлении. В активных боях ВС РФ уничтожили сверх 120 солдат ВСУ, три пикапа, три танка, два БМП, один автомобиль и один БТР.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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