ВС России отражают атаки ВС Украины на Купянском и Херсонских направлениях

Министерство обороны РФ приводит новую сводку по ситуации на фронтах. Сообщается о неудачных попытках наступления противника сразу на нескольких направлениях.

На Купянском фронте батальонная тактическая группа ВСУ атаковала позиции ВС РФ в районе населённого пункта Куземовка в ЛНР. Российская артиллерия отбросила противника на исходные рубежи, уничтожив сверх 30 боевиков, три бронемашины, два пикапа и один танк.

В Херсонской области две ротные тактические группы ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских сил. В результате ликвидировано 130 человек личного состава противника, три танка, девять бронемашин и 11 автомобилей.

Также сообщается о ситуации на Краснолиманском направлении. В активных боях ВС РФ уничтожили сверх 120 солдат ВСУ, три пикапа, три танка, два БМП, один автомобиль и один БТР.