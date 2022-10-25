Крупная группировка ВСУ оказалась зажата "в клещи" под Артёмовском

Армия России продолжает спецоперацию на Украине. Группировка украинских военнослужащих оказалась зажата "в клещи" под Артёмовском, где огнемёты "Солнцепёк" интенсивно отработали по укреплениям противника.

"Затем убегающих боевиков начали преследовать штурмовые подразделения", — говорится в сообщении телеканала РЕН ТВ.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта СВО на Украине.