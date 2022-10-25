Армия России продолжает спецоперацию на Украине. Группировка украинских военнослужащих оказалась зажата "в клещи" под Артёмовском, где огнемёты "Солнцепёк" интенсивно отработали по укреплениям противника.
"Затем убегающих боевиков начали преследовать штурмовые подразделения", — говорится в сообщении телеканала РЕН ТВ.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта СВО на Украине.
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