МО: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации за сутки ликвидировали на Красно-Лиманском направлении свыше 70 солдат армии Украины.

Вместе с этим в ведомстве рассказали об уничтожении

двух танков,

пяти боевых машин пехоты,

одного бронетранспортёра,

пяти пикапов противника.

Ранее в российском министерстве сообщили, что ВСУ из-за безуспешной попытки атаковать позиции ВС РФ потеряли на Купянском направлении более 160 солдат и иностранных наёмников.