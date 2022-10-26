Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации за сутки ликвидировали на Красно-Лиманском направлении свыше 70 солдат армии Украины.
Вместе с этим в ведомстве рассказали об уничтожении
Ранее в российском министерстве сообщили, что ВСУ из-за безуспешной попытки атаковать позиции ВС РФ потеряли на Купянском направлении более 160 солдат и иностранных наёмников.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.