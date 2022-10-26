Киев проводит масштабную перегруппировку украинских подразделений на Запорожском направлении, чтобы вернуть контроль над Азовским морем. Такое мнение выразил военкор Андрей Коц.
В интервью URA.RU он допустил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) решат перейти к атаке в этой местности. По его словам, с помощью наступления киевский режим хочет "перерезать" группировку РФ на юге.
Журналист предположил, что украинское командование рассматривает Мелитополь и Бердянск в качестве главных целей нападения.
"Украина пытается вернуть себе доступ к Азовскому морю", — считает Коц.
При реализации такого сценария ВСУ получат площадку для атаки на Херсон, Крымский полуостров, населённые пункты Донецкой Народной Республики и Мариуполь, пояснил военный корреспондент.
Он также подчеркнул: Киев приступил к укреплению Запорожского направления ещё в прошлом месяце. Как пояснил Коц, в этот район переброшены подразделения сил спецопераций, которым могут поручить захватить ЗАЭС.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.