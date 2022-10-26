Коц: Киев бросает силы на Запорожское направление, желая вернуть Азовское море

Киев проводит масштабную перегруппировку украинских подразделений на Запорожском направлении, чтобы вернуть контроль над Азовским морем. Такое мнение выразил военкор Андрей Коц.

В интервью URA.RU он допустил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) решат перейти к атаке в этой местности. По его словам, с помощью наступления киевский режим хочет "перерезать" группировку РФ на юге.

Журналист предположил, что украинское командование рассматривает Мелитополь и Бердянск в качестве главных целей нападения.

"Украина пытается вернуть себе доступ к Азовскому морю", — считает Коц.

При реализации такого сценария ВСУ получат площадку для атаки на Херсон, Крымский полуостров, населённые пункты Донецкой Народной Республики и Мариуполь, пояснил военный корреспондент.

Он также подчеркнул: Киев приступил к укреплению Запорожского направления ещё в прошлом месяце. Как пояснил Коц, в этот район переброшены подразделения сил спецопераций, которым могут поручить захватить ЗАЭС.