Полковник полиции ЛНР заявил об ожесточённых боях в районе Кременной и Сватово

Полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв заявил, что в настоящее время самые ожесточённые бои ведутся в районе Кременной и Сватово.

"Самые ожесточенные бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватово", — сказал Киселев в эфире Первого канала.

По его словам, Вооружённые силы Украины пытаются "прощупать оборону" и несут большие потери.

Ранее Киселёв сообщил, что армия РФ сумела создать прочную линию обороны в районе Кременной и Сватово и уничтожила украинские войска, которые пытались прорваться в первый населённый пункт.