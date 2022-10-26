Полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв заявил, что в настоящее время самые ожесточённые бои ведутся в районе Кременной и Сватово.
"Самые ожесточенные бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватово", — сказал Киселев в эфире Первого канала.
По его словам, Вооружённые силы Украины пытаются "прощупать оборону" и несут большие потери.
Ранее Киселёв сообщил, что армия РФ сумела создать прочную линию обороны в районе Кременной и Сватово и уничтожила украинские войска, которые пытались прорваться в первый населённый пункт.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.