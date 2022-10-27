Рогов: желающих стать добровольцами стало больше в Запорожской области

После введения военного положения на территории Запорожской области возросло количество желающих вступить в добровольческий батальон им. Судоплатова, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

В беседе с ТАСС он отметил, что поток добровольцев можно считать постоянным. По его словам, многие жители Запорожской области намерены помогать армии РФ оборонять регион и бороться с националистами.

"Люди хотят защищать родную землю", — указал Рогов.

Он также добавил, что добровольцы предварительно проходят подготовку к возможным боям с украинскими военными. Как пояснил чиновник, им выдают всю необходимую экипировку и обмундирование. Просто так мужчин никто "не кидает" на передовые позиции, заключил представитель администрации.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ проводят масштабную перегруппировку подразделений на Запорожском направлении. Он подчеркнул: Киев перебрасывает сюда солдат, которые базировались в районе Харькова.