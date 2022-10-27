Генштаб ВСУ: армия РФ может снова попытаться захватить Киев

Российская армия снова может предпринять попытку наступления на Киев. Такое мнение высказал замначальника главного оперативного управления генштаба вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Громов на брифинге.

По его словам, одним из вариантов свержения конституционного устройства Украины является захват Киева и ликвидация военно-политического руководства страны.

"Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции, прежде всего, из республики Белоруссия. Это может быть направление с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но в настоящее время мы не видим угрозы, что противник будет непосредственно атаковать", — подчеркнул Громов.