В ночь на 28 октября Вооружённые силы РФ нанесли удары по целям ВСУ в Днепропетровской и Николаевской областях.
Сообщается, что в Павлограде и Синельниковском районе силы противовоздушной обороны Украины пытаются сбить российские ракеты, докладывают военные корреспонденты "Русской Весны".
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября российские подразделения нанесли удары по инфраструктурным объектам Украины. Местные жители утверждают, что атаки производились иранскими дронами-камикадзе "Герань-2". Удары беспилотных летательных аппаратов не дали восстановить ТЭЦ в Днепропетровске и Павлограде.
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