ВС РФ нанесли удар по целям ВСУ в Днепропетровской и Николаевской областях

В ночь на 28 октября Вооружённые силы РФ нанесли удары по целям ВСУ в Днепропетровской и Николаевской областях.

Сообщается, что в Павлограде и Синельниковском районе силы противовоздушной обороны Украины пытаются сбить российские ракеты, докладывают военные корреспонденты "Русской Весны".

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября российские подразделения нанесли удары по инфраструктурным объектам Украины. Местные жители утверждают, что атаки производились иранскими дронами-камикадзе "Герань-2". Удары беспилотных летательных аппаратов не дали восстановить ТЭЦ в Днепропетровске и Павлограде.