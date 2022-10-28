Россия может нанести удар по западным коммерческим спутникам, которые поддерживают Украину. Такой вывод делают аналитики из Института изучения войны (ISW) США в своём новом отчёте.
Американские эксперты также сообщают о наступлении российской армии в Донбассе и попытках контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на северо-востоке Харьковской области и вдоль линии Кременная-Лисичанск.
ВС РФ укрепляют позиции на восточном и западном берегах Днепра, добавили специалисты ISW.
Ранее в Пентагоне пригрозили ответом и эскалацией в случае удара Россией по коммерческим спутникам США.
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США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.