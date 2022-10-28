Генсек НАТО Столтенберг заявил об усилении присутствия России на Крайнем Севере

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе заметили наращивание сил со стороны РФ на Крайнем Севере.

"Россияне открывают военные базы времён СССР. Мы видим больше присутствия в воздухе и на море", — отметил генсек объединения, передаёт Politico.

Вместе с этим глава НАТО предупредил, что Москва улучшает подлодки и ядерное оружие. Также Столтенберг положительно оценил вероятное членство Финляндии и Швеции в альянсе. Они, по мнению чиновника, позволят объединению укрепить позиции на Крайнем Севере.

Ранее руководитель НАТО призвал страны альянса в следующем году тратить больше средств на оборону.