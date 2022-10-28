Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) ожидает начала холодов с большой тревогой. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.
Он объяснил это тем, что скоро окончательно исчезнет "зелёнка" — листва, позволявшая украинским войскам укрываться и маскировать резервы. А после этого ведение боевых действий станет критически зависимым от средств и пунктов обогрева, которые легко обнаружить с помощью тепловизоров, на первый план выйдет техническое оснащение войск, насыщенность их средствами ночного видения, позволяющих уверенно воевать в условиях резкого сокращения светового дня.
Также имеет значение и адаптированность военной логистики к условиям низких температур, добавил аналитик.
"Для ВСУ, ставших парком десятков разнотипных образцов техники и вооружения, многие из которых мало адаптированы к холодам, испытания зимой могут оказаться серьёзной проблемой", — заключил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.