Шурыгин: испытания зимой станут серьёзной проблемой для ВСУ

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) ожидает начала холодов с большой тревогой. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Он объяснил это тем, что скоро окончательно исчезнет "зелёнка" — листва, позволявшая украинским войскам укрываться и маскировать резервы. А после этого ведение боевых действий станет критически зависимым от средств и пунктов обогрева, которые легко обнаружить с помощью тепловизоров, на первый план выйдет техническое оснащение войск, насыщенность их средствами ночного видения, позволяющих уверенно воевать в условиях резкого сокращения светового дня.

Также имеет значение и адаптированность военной логистики к условиям низких температур, добавил аналитик.

"Для ВСУ, ставших парком десятков разнотипных образцов техники и вооружения, многие из которых мало адаптированы к холодам, испытания зимой могут оказаться серьёзной проблемой", — заключил эксперт.