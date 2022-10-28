Гладков: ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке армии Украины на село Красное, которое находится в Шебекинском городском округе.

"Осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище", — подчеркнул глава российского региона.

По данным губернатора, в результате обстрела никто не пострадал. Сейчас оперативные службы и чиновники изучают место происшествия, добавил Гладков.

Ранее он рассказал об обстреле села Тишанка Волоконовского района со стороны ВСУ. Как заявил руководитель области, украинские солдаты повредили пять частных домов.