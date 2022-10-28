МО: ВС России уничтожили более 150 украинских военных на Купянском направлении

Представители Минобороны РФ рассказали о попытке усиленного батальона ВСУ наступать в направлении села Берестовое в Харьковской области.

"Все атаки отражены", — подчеркнули в российском военном ведомстве.

По данным министерства, в ходе операции армии Украины на Купянском направлении погибли свыше 150 солдат ВСУ. Также в МО сообщили о ликвидации одного танка, пяти боевых машин пехоты и четырёх бронетранспортёров противника.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили на Николаево-Криворожском направлении более 180 украинских военных.