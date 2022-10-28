Представители Минобороны РФ рассказали о попытке усиленного батальона ВСУ наступать в направлении села Берестовое в Харьковской области.
"Все атаки отражены", — подчеркнули в российском военном ведомстве.
По данным министерства, в ходе операции армии Украины на Купянском направлении погибли свыше 150 солдат ВСУ. Также в МО сообщили о ликвидации одного танка, пяти боевых машин пехоты и четырёх бронетранспортёров противника.
Ранее в Минобороны РФ отметили, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили на Николаево-Криворожском направлении более 180 украинских военных.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.