Генерал Соболев: в России не объявят вторую волну мобилизации

Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал завершение мероприятий по частичной мобилизации. Как подчеркнул генерал-лейтенант, российские власти не станут проводить эту процедуру второй раз, поскольку в такой мере нет необходимости.

"Боевое слаживание завершено, сейчас войска будут отправлены в зону ведения боевых действий", — сказал парламентарий, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим собеседник издания выразил надежду на обученность мобилизованных россиян, которая позволит им решить все задачи.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о выполнении мобилизационного задания.