Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал завершение мероприятий по частичной мобилизации. Как подчеркнул генерал-лейтенант, российские власти не станут проводить эту процедуру второй раз, поскольку в такой мере нет необходимости.
"Боевое слаживание завершено, сейчас войска будут отправлены в зону ведения боевых действий", — сказал парламентарий, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
Вместе с этим собеседник издания выразил надежду на обученность мобилизованных россиян, которая позволит им решить все задачи.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о выполнении мобилизационного задания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.