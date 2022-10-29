Американский экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер, обвинивший киевский режим в военных преступлениях на Украине, вернулся в социальную сеть Twitter*.
Учётная запись эксперта из США была заблокирована ещё весной, тогда бывший американский морпех-разведчик обвинил Киев в трагедии в Буче, когда были массово расстреляны мирные жители.
"Я вернулся. Тест, тест, тест. Буча была военным преступлением. Это сделала Украина", — пишет Риттер.
Накануне новый владелец соцсети Илон Маск объявил, что учётные записи, действие которых приостановили по сомнительным причинам, восстановят.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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