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Владимир Зеленский призвал выгнать Россию из G20

Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский очень надеется, что Российская Федерация будет исключена из "Большой двадцатки" — G20.

Причиной для такого решения президент Украины считает приостановку участия России в зерновой сделке.

Зеленский об этом высказался в своём Telegram-канале, где призвал руководство западных стран принять соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что Россия отправила официальное уведомление генсеку ООН Антониу Гутерришу, что приостанавливает участие в зерновой сделке. В документе отмечается, что данное решение принято в связи с террористическим актом киевского режима в Севастополе утром 29 октября.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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