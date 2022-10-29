Владимир Зеленский призвал выгнать Россию из G20

Украинский лидер Владимир Зеленский очень надеется, что Российская Федерация будет исключена из "Большой двадцатки" — G20.

Причиной для такого решения президент Украины считает приостановку участия России в зерновой сделке.

Зеленский об этом высказался в своём Telegram-канале, где призвал руководство западных стран принять соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что Россия отправила официальное уведомление генсеку ООН Антониу Гутерришу, что приостанавливает участие в зерновой сделке. В документе отмечается, что данное решение принято в связи с террористическим актом киевского режима в Севастополе утром 29 октября.