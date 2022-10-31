На Запорожском направлении пополнение из числа мобилизованных получила реактивная артиллерия (РСЗО). Это серьёзно усилило её огневую мощь, рассказал командир одного из подразделений в интервью РИА Новости. Он также отметил, что у артиллеристов есть большой боезапас.
Проблем с личным составом нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи, заявил военный.
Он добавил, что люди на сто процентов готовы, а желание идти до конца есть у всех.
Ранее офицер ЮВО заявил, что артиллерия ВС РФ имеет все средства для уничтожения украинских боевиков.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.