Офицер бундесвера в отставке Розе: Запад планирует спровоцировать ядерный удар

Западные страны, продолжая передавать оружие и финансовую помощь киевскому режиму, планируют спровоцировать ядерный удар. Такое мнение выразил офицер бундесвера в отставке Юрген Розе.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Запад стремится к уничтожению РФ. По его словам, мир близок к началу ядерного противостояния.

"НАТО делает всё возможное, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия на поле боя", — считает Розе.

Как пояснил военнослужащий, Североатлантический альянс решится на попытку "уничтожения" российских сил в случае гипотетического использования ядерного потенциала в ходе украинского конфликта. При этом он подчеркнул: Москва регулярно заявляет о том, что не намерена идти на такой шаг, однако Запад продолжает нагнетать ситуацию.

Руководство РФ также не отказывается от переговорного процесса с Киевом, напомнил Розе. Офицер добавил, что Евросоюз уже два раза срывал российско-украинский диалог своими обещаниями поставлять военную технику для ВСУ.

Он призвал возобновить дипломатические переговоры по поводу урегулирования конфликта вокруг Украины.