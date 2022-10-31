Ходарёнок назвал тревожным сигналом просьбу Кличко прислать одеяла и генераторы

Военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок назвал тревожным сигналом для Украины адресованную Западу просьбу мэра Киева Виталия Кличко прислать генераторы и одеяла.

По словам эксперта, Украина спешно перековывает мечи на орала. Если раньше Кличко просил у западных стран вооружение и деньги, то перед наступлением зимы умоляет прислать генераторы и одеяла.

"Как говорится, "ожидание — реальность". Эти заявления — первые, но очень тревожные сигналы о будущем Украины. Половина объектов энергетики ещё работает, но если разозлить Россию еще сильнее, то "газонокосилки" по имени "Герань-2" доберутся и до оставшихся объектов генерации. И тогда у Киева не будет не только света, но и простейших мелочей вроде горячей воды", — написал Ходарёнок в своём Telegram-канале.

Ранее полковник запаса заявил, что на Херсонском направлении время играет на пользу России.