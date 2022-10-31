Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Хайцеэр призвал водителей "прочувствовать" автомобиль перед началом зимы
МО РФ: нанесены удары по системам военного управления и энергетики Украины
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Премьер-министр Чехии прибыл в Киев на переговоры
Глава Крыма Аксёнов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты Крыма
Украинские боевики обстреляли Алчевск: разрушена гостиница
Прилепин о повреждении электрогенерации Украины: "За Севастополь ответили"
Spiegel: из президента Германии сделали актёра в киевской инсценировке
В России предложили декоммунизировать порт Одессы "за неделю-другую"

Мобилизованные из ХМАО: руководство требует денег на покупку топлива

Силовые структуры

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, мобилизованные граждане пожаловались на отсутствие топлива в танковой части. Также призывники заявили, что руководители требуют от солдат средства для приобретения солярки.

Мобилизованные из ХМАО: руководство требует денег на покупку топлива

По информации muksun.fm, призывники рассказали руководителю региона Наталье Комаровой, что они должны отдать за топливо по 4500 рублей. При этом мужчины отметили: в ХМАО существует множество ресурсов.

"Не могут сто литров солярки отправить? Нам дали буржуйки", — подчеркнул мобилизованный.

Вместе с этим он сказал, что без топлива нельзя сохранять тепло в палатках. Из-за таких условий многие призывники заболели, в том числе двусторонней пневмонией, добавил мужчина.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что российские власти не станут проводить вторую волну частичной мобилизации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Modern Diplomacy: Польша ждёт гибели ВСУ, чтобы захватить земли Западной Украины
Силовые структуры
Офицер НАТО Атламазоглу: для ВСУ наступил "логистический кошмар"
Андрей Николаев Европу не волнует, что украинское зерно может быть опасно для жизни Андрей Николаев Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Польша намерена создать самую большую армию в Европе для борьбы с ВС РФ
Силовые структуры
Азербайджанский наёмник заявил о создании в рядах ВСУ "Тюркского легиона"
Опубликованы кадры испытания боевой машины пехоты БМП-2 с модулем "Эпоха"
Силовые структуры
Опубликованы кадры испытания боевой машины пехоты БМП-2 с модулем "Эпоха"
Последние материалы
МО РФ: нанесены удары по системам военного управления и энергетики Украины
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Премьер-министр Чехии прибыл в Киев на переговоры
Глава Крыма Аксёнов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты Крыма
Украинские боевики обстреляли Алчевск: разрушена гостиница
Мобилизованные из ХМАО: руководство требует денег на покупку топлива
Пушистые бандиты: интересные факты о енотах
Прилепин о повреждении электрогенерации Украины: "За Севастополь ответили"
Spiegel: из президента Германии сделали актёра в киевской инсценировке
В России предложили декоммунизировать порт Одессы "за неделю-другую"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников