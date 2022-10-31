Мобилизованные из ХМАО: руководство требует денег на покупку топлива

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, мобилизованные граждане пожаловались на отсутствие топлива в танковой части. Также призывники заявили, что руководители требуют от солдат средства для приобретения солярки.

По информации muksun.fm, призывники рассказали руководителю региона Наталье Комаровой, что они должны отдать за топливо по 4500 рублей. При этом мужчины отметили: в ХМАО существует множество ресурсов.

"Не могут сто литров солярки отправить? Нам дали буржуйки", — подчеркнул мобилизованный.

Вместе с этим он сказал, что без топлива нельзя сохранять тепло в палатках. Из-за таких условий многие призывники заболели, в том числе двусторонней пневмонией, добавил мужчина.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что российские власти не станут проводить вторую волну частичной мобилизации.