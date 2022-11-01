Минобороны: мобилизованных россиян учат взрывному делу на полигонах Балфлота

Россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, обучают взрывному делу на полигонах Балтийского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, подготовка идёт постоянно в интенсивном формате. Отмечается, что с мобилизованными работают опытные российские инструкторы из числа военных Балфлота. Резервистов знакомят с классификацией, составом и характеристиками разных взрывчатых веществ.

Как пояснили в Минобороны, во время практических занятий мобилизованные получают возможность самостоятельно создавать снаряды для дальнейшего использования в рамках выполнения боевых задач.

"Отрабатываются задачи поиска, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов", — прокомментировали в профильном ведомстве.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации на территории страны. По его словам, на службу призваны 300 тысяч человек.