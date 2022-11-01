Россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, обучают взрывному делу на полигонах Балтийского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, подготовка идёт постоянно в интенсивном формате. Отмечается, что с мобилизованными работают опытные российские инструкторы из числа военных Балфлота. Резервистов знакомят с классификацией, составом и характеристиками разных взрывчатых веществ.
Как пояснили в Минобороны, во время практических занятий мобилизованные получают возможность самостоятельно создавать снаряды для дальнейшего использования в рамках выполнения боевых задач.
"Отрабатываются задачи поиска, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов", — прокомментировали в профильном ведомстве.
28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации на территории страны. По его словам, на службу призваны 300 тысяч человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.