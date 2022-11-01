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Евсеев: самолеты и беспилотники США вблизи Украины должны "случайно" падать

Силовые структуры

Необходимо в ближайшее время решить вопрос о самолетах и беспилотниках США, так как они представляют собой террористическую угрозу, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Евсеев: самолеты и беспилотники США вблизи Украины должны "случайно" падать

Министерство обороны РФ назвало террористическим актом атаку украинских дронов на корабли Черноморского флота в Севастополе, а в непосредственном его планировании Россия обвинила Великобританию. В ведомстве подчеркнули, что группировка ЧФ обеспечивала безопасность "зерновой сделки".

Также специалисты обратили внимание, что во время нападения в непосредственной близости от Севастопольской бухты находился американский разведывательный БПЛА, который мог координировать атаку.

"Мы должны поставить вопрос насчет американских стратегических беспилотников, потому что они как-то "не вовремя" летают. Когда наносили удар по Севастополю, они тоже летали. Поэтому да, пора заниматься ими, чтобы они не координировали террористическую деятельность", — призвал Евсеев в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что в Пентагоне поймут намёк, если "эти БПЛА "случайно" потеряют управление".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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