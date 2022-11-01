В Полтаве после удара по энергообъекту — мощный пожар, взрывы в Никополе

В Полтаве после прилёта российской ракеты начался мощный пожар. Удары нанесены и по целям в городе Никополе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Андрея Руденко.

Также сообщается, что воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Напомним, накануне член администрации Запорожской области рассказал, что до 40 наёмников были уничтожены и около 60 ранены при ударе по пригороду Запорожья. Удар был нанесён РСЗО "Смерч" армии России.