В Полтаве после прилёта российской ракеты начался мощный пожар. Удары нанесены и по целям в городе Никополе Днепропетровской области.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Андрея Руденко.
Также сообщается, что воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Напомним, накануне член администрации Запорожской области рассказал, что до 40 наёмников были уничтожены и около 60 ранены при ударе по пригороду Запорожья. Удар был нанесён РСЗО "Смерч" армии России.
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