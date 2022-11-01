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По всей Украине прозвучала воздушная тревога

Силовые структуры

Украинские власти объявили воздушную тревогу по всей стране. Об этом рассказали местные журналисты.

По данным Страна.ua, об опасности предупредили и в Киеве. В администрации столицы подтвердили сообщения о риске ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Просим всех срочно отправиться в укрытия гражданской обороны!" — подчеркнули чиновники.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о пожаре, который возник в Полтаве из-за прилёта ракеты РФ. Также журналист сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по объектам в Никополе Днепропетровской области.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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