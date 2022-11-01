Мобилизованные в Елани заявили о вспышке педикулёза: "Вши заедают, сил уже нет"

Мобилизованные граждане, которые находятся в центре боевой подготовки в Елани, рассказали о вспышке педикулёза. По словам призывников, руководству необходимо изменить условия содержания с учётом большого числа солдат.

"Вши заедают, сил уже нет. Все ходят постоянно чешутся", — заявил мужчина, слова которого передаёт muksun.fm.

При этом в издании сообщили, что некоторые местные жители предлагают мобилизованным арендовать ванну. Чтобы тратить меньше денег, некоторые призывники моются вместе, добавили журналисты. Также они отметили, что российский парламентарий Максим Иванов не отрицает данную информацию.

Ранее мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа граждане заявили об отсутствии топлива в танковой части. Как подчеркнули мужчины, из-за холода в палатках многие солдаты заболевают, в том числе двусторонней пневмонией.