Шойгу заявил об уничтожении более 190 наёмников в зоне СВО за две недели

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за минувшие две недели российские военные ликвидировали свыше 190 иностранных наёмников.

"Уничтожено 74 танка, 235 бронированных машин", — добавил руководитель военного ведомства в ходе селекторного совещания.

Вместе с этим министр заявил, что армия Украины потеряла две установки реактивных систем залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с пулемётами.

Ранее Шойгу отметил, что в ходе проведения частичной мобилизации власти направили в зону спецоперации 87 тысяч призывников.