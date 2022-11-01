Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за минувшие две недели российские военные ликвидировали свыше 190 иностранных наёмников.
"Уничтожено 74 танка, 235 бронированных машин", — добавил руководитель военного ведомства в ходе селекторного совещания.
Вместе с этим министр заявил, что армия Украины потеряла две установки реактивных систем залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с пулемётами.
Ранее Шойгу отметил, что в ходе проведения частичной мобилизации власти направили в зону спецоперации 87 тысяч призывников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.