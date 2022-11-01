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Шойгу заявил об уничтожении более 190 наёмников в зоне СВО за две недели

Силовые структуры

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за минувшие две недели российские военные ликвидировали свыше 190 иностранных наёмников.

"Уничтожено 74 танка, 235 бронированных машин", — добавил руководитель военного ведомства в ходе селекторного совещания.

Вместе с этим министр заявил, что армия Украины потеряла две установки реактивных систем залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с пулемётами.

Ранее Шойгу отметил, что в ходе проведения частичной мобилизации власти направили в зону спецоперации 87 тысяч призывников.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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