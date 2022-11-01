NYT: украинские военные почти закончили обучение использованию ЗРК NASAMS в ФРГ

Американские журналисты заявили, что около ста солдат ВСУ в Германии заканчивают обучение использованию зенитного ракетного комплекса NASAMS. Это оружие может оказаться на Украине в ближайшие дни, отметили в издании.

"Несколько десятков военных почти прошли курс по применению сложной системы", — написали в New York Times.

Вместе с этим в СМИ сообщили, что, по данным чиновников, тренеры из Норвегии работали с украинскими военными две недели.

Ранее руководитель Киева Виталий Кличко сказал, что власти получили новые системы противовоздушной обороны. Они позволят защитить город от ударов российской армии, добавил политик.