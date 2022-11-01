Американские журналисты заявили, что около ста солдат ВСУ в Германии заканчивают обучение использованию зенитного ракетного комплекса NASAMS. Это оружие может оказаться на Украине в ближайшие дни, отметили в издании.
"Несколько десятков военных почти прошли курс по применению сложной системы", — написали в New York Times.
Вместе с этим в СМИ сообщили, что, по данным чиновников, тренеры из Норвегии работали с украинскими военными две недели.
Ранее руководитель Киева Виталий Кличко сказал, что власти получили новые системы противовоздушной обороны. Они позволят защитить город от ударов российской армии, добавил политик.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.