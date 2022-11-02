Глава МО России Шойгу заявил об усилении конфронтации между Западом и Москвой

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о стремительном росте напряжённости между Москвой и западными странами. При этом влияние международных институтов ослабевает, предупредил российский министр.

"Усиливается конфронтация между Западом и РФ", — подчеркнул Шойгу во время заседания коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Вместе с этим глава МО РФ отметил, что в мире разрушается база стратегической стабильности.

Ранее Шойгу назвал ключевой целью Запада ликвидацию экономики и военного потенциала нашей страны. По словам министра, политики пытаются сохранить лидерство.