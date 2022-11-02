Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о стремительном росте напряжённости между Москвой и западными странами. При этом влияние международных институтов ослабевает, предупредил российский министр.
"Усиливается конфронтация между Западом и РФ", — подчеркнул Шойгу во время заседания коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Вместе с этим глава МО РФ отметил, что в мире разрушается база стратегической стабильности.
Ранее Шойгу назвал ключевой целью Запада ликвидацию экономики и военного потенциала нашей страны. По словам министра, политики пытаются сохранить лидерство.
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