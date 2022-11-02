Представитель Минобороны США Пат Райдер сказал, что Вашингтон намерен отправить на Украину в середине 2023 года системы Vampire. Их военные применяют для борьбы с дронами, отметил чиновник.
"Мы ожидаем заключение контракта в течение нескольких месяцев", — заявил Райдер, слова которого приводит Defense news.
Как напомнили журналисты, Пентагон рассказал о планах передать Киеву системы Vampire ещё летом. При этом сделка ещё не состоялась, добавили в издании.
Ранее по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Власти страны призывали граждан спрятаться в укрытиях. Известно, что Вооружённые силы Российской Федерации наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.