США собираются в 2023 году поставить Киеву системы Vampire против беспилотников

Представитель Минобороны США Пат Райдер сказал, что Вашингтон намерен отправить на Украину в середине 2023 года системы Vampire. Их военные применяют для борьбы с дронами, отметил чиновник.

"Мы ожидаем заключение контракта в течение нескольких месяцев", — заявил Райдер, слова которого приводит Defense news.

Как напомнили журналисты, Пентагон рассказал о планах передать Киеву системы Vampire ещё летом. При этом сделка ещё не состоялась, добавили в издании.

Ранее по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Власти страны призывали граждан спрятаться в укрытиях. Известно, что Вооружённые силы Российской Федерации наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.