Эксперт: запроса общества на отмену смертной казни нет

2 ноября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил преодоление моратория на смертную казнь в РФ при изменении позиций Конституционного суда.

А нужно ли "преодоление" моратория на смертную казнь и есть ли у россиян запрос на такие изменения?

На эти вопросы ответил президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий.

"Очень часто приговоры вообще не приводятся в исполнение. Поэтому сама по себе проблема была надуманной проблемой, которая просто активно использовалась, в том числе и правозащитными организациями. Но, что касается самого моратория, то я думаю, что необходимости отмены моратория нет, и, вероятнее всего, он не будет отменен, поскольку максимальные сроки у нас большие, что тоже является не таким мягким наказанием даже по отношению к смертной казни", — в интервью изданию Pravda.Ru отметил эксперт.

По его словам, 35 лет в условиях изоляции равноценны пожизненному сроку.

Мораторий на смертную казнь у нас есть, а это было одним из условий вхождения в Совет Европы. Россия вышла оттуда, но мораторий не отменяла. Да и запрос как в ту, так и в другую сторону отсутствует, подчеркнул аналитик.

"Если не будет какой-то информационной кампании, то, думаю, никаких изменений не будет", — подытожил Новицкий.