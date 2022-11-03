ВС РФ нанесли три ракетных удара по заводу "Коммунар" в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о трёх ночных "прилётах" по Киевскому району города. По его словам, попадание было по нежилому административному строению. Об этом он написал в соцсети.

По данным экспертов Telegram-канала "Военная хроника", в Харькове тремя ракетными ударами поражены производственные цеха на территории завода "Коммунар", в которых было налажено производство боеприпасов для РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось также о взрывах ночью в Николаеве, Кривом Роге и Никополе Днепропетровской области.

В Кривом Роге дроном-камикадзе поражён объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что разрушения значительные, несколько районов города остались без света и воды.