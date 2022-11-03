Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о трёх ночных "прилётах" по Киевскому району города. По его словам, попадание было по нежилому административному строению. Об этом он написал в соцсети.
По данным экспертов Telegram-канала "Военная хроника", в Харькове тремя ракетными ударами поражены производственные цеха на территории завода "Коммунар", в которых было налажено производство боеприпасов для РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось также о взрывах ночью в Николаеве, Кривом Роге и Никополе Днепропетровской области.
В Кривом Роге дроном-камикадзе поражён объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что разрушения значительные, несколько районов города остались без света и воды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден заявил, что беседовал с одним из учёных, открывших гормон инсулин, но оба они умерли ещё до рождения лидера США,