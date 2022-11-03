Заместитель руководителя Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные ночью атаковали администрацию Голой Пристани.
По информации чиновника, в результате обстрела никто не пострадал.
"Здание полностью разрушено", — отметил замглавы региона.
Ранее Стремоусов допустил, что в ближайшие две недели начнутся бои российских и украинских солдат в Херсоне. По информации политика, сейчас армия РФ отражает все атаки противника. При этом ВСУ несут большие потери, добавил замруководителя области.
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