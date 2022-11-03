Замглавы Херсонской области: ВСУ разрушили здание администрации Голой Пристани

Заместитель руководителя Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные ночью атаковали администрацию Голой Пристани.

По информации чиновника, в результате обстрела никто не пострадал.

"Здание полностью разрушено", — отметил замглавы региона.

Ранее Стремоусов допустил, что в ближайшие две недели начнутся бои российских и украинских солдат в Херсоне. По информации политика, сейчас армия РФ отражает все атаки противника. При этом ВСУ несут большие потери, добавил замруководителя области.