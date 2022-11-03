Стремоусов: объявлена эвакуация левобережной части Херсонской области

Власти объявили об эвакуации мирного населения, проживающего в левобережной части Херсонской области, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, эвакуационные мероприятия организованы в 15-километровой зоне. Он допустил, что российские войска начнут уходить на левый берег.

"Те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться", — указал Стремоусов.

Кроме того, он подчеркнул: мирные жители могут обратиться на горячую линию для получения подробной информации о переезде в другие регионы РФ.

Ранее замглавы Херсонской области заявил о возможной активизации боевых действий на территории региона в течение ближайших двух недель. Он также не исключил вероятность сражений на территории Херсона.

При этом Стремоусов назвал текущую ситуацию на линии фронта некритичной, добавив, что российские военные отбивают все атаки украинских националистов.