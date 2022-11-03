Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о новом обмене пленными. По информации чиновника, в четверг, третьего ноября, Киев освободит 107 российских военных.
"Украине отдаём столько же пленных", — подчеркнул врио главы региона.
Как отметил Пушилин, армия России передаст противнику в основном солдат ВСУ. Также политик сообщил, что 65 человек из 107 военных РФ являются жителями ДНР и Луганской Народной Республики.
Ранее военкор Александр Сладков заявлял, что, по данным на 23 октября, примерное количество пленных граждан Украины составило восемь тысяч.
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