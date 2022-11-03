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Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107

Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о новом обмене пленными. По информации чиновника, в четверг, третьего ноября, Киев освободит 107 российских военных.

"Украине отдаём столько же пленных", — подчеркнул врио главы региона.

Как отметил Пушилин, армия России передаст противнику в основном солдат ВСУ. Также политик сообщил, что 65 человек из 107 военных РФ являются жителями ДНР и Луганской Народной Республики.

Ранее военкор Александр Сладков заявлял, что, по данным на 23 октября, примерное количество пленных граждан Украины составило восемь тысяч.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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