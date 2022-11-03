МО России: ВСУ потеряли на Красно-Лиманском направлении более 200 солдат

В Минобороны РФ заявили о неудачном наступлении трёх усиленных батальонов армии Украины в направлении Макеевки, Площанки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике.

"В ходе активных действий российских войск и артиллерии противник был отброшен на исходные позиции", — подчеркнули в военном ведомстве РФ.

Вместе с этим в министерстве сообщили, что российские солдаты поразили резервы ВСУ в районах Тернов и Кировска в Донецкой Народной Республике. По данным МО, армия РФ ликвидировала свыше 200 украинских военных, четыре танка, девять бронеавтомобилей и восемь машин.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении свыше 130 наёмников и солдат ВСУ на Купянском направлении.