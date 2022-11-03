Арестович объяснил, почему ВСУ не атакуют Херсон: "Радоваться не спешим"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, какой стратегии придерживается ВСУ при планировании наступления на Херсон.

Украинский военный аналитик объяснил, что по Херсону Украина "работает планово".

"Радоваться не спешим, некоторые сообщения об оставлении города и окрестностей российскими войсками проверяем, их значение устанавливаем", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он подчеркнул, что воздерживается от распространения непроверенной информации, полагаясь только на официальные источники военно-политического руководства Украины.

Ранее Алексей Арестович объяснил, что ВСУ исчерпали наступательный потенциал.