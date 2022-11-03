Военный обозреватель Литовкин о ситуации в Херсоне: Нет ударного кулака ВСУ

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru рассказал о главной опасности, которая нависла над Херсоном.

Виктор Литовкин объяснил, что в Херсоне сложилась напряжённая обстановка.

"Жителей Херсона убирают с правого берега на левый, то есть с западного берега на восточный берег. Все подразделения Российской армии переходят на другой берег, потому что Украина может подорвать плотину, и людей может смыть в Днепр, может смыть в Черное море", — объяснил журналист.

Он отметил, что 80 тысяч человек перевезли на другой берег, а затем перенаправляют в Крым, в Ставропольский край, в Ростовскую область, в Краснодарский край. Там они должны пробыть до тех пор, "пока не улягутся страсти".

Литовкин рассказал, что на границе Херсонской области идут небольшие бои.

"Стремоусов, глава Херсонской администрации, говорит, что на границе всё спокойно, в пределах разумного, то есть бои идут, но там нет скопления такого большого ударного кулака украинских войск, которые решились бы наступать на Херсон. Поэтому там все меняется", — рассказал эксперт.

Военный обозреватель объяснил, что большие трудности, с которыми может встретиться армия РФ, связаны, в первую очередь, в прорывом плотины.

"Но пока её не прорвали, то говорить о трудностях можно, но только, как бы, гипотетически", — выразил своё мнение Литовкин.

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