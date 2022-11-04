Официальные представители Минобороны РФ заявили, что российские артиллеристы и авиация в ходе спецоперации по принуждению к миру на Николаево-Криворожском направлении атаковали позиции ВСУ.
"Ликвидировано свыше 95 украинских военнослужащих", — подчеркнули в российском ведомстве.
Вместе с этим в министерстве рассказали об уничтожении десяти боевых бронеавтомобилей и десяти машин.
Ранее в МО сообщили, что армия России поразила штаб подразделения наёмников. По данным Минобороны, он находился на территории Николаева.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".