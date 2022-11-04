МО: ВС РФ уничтожили на Красно-Лиманском направлении более 90 украинских военных

В Минобороны России заявили, что два усиленных мотопехотных батальона ВСУ попытались наступать в направлении сёл Площанка и Червонопоповка в Луганской Народной Республике.

"Все атаки отражены Вооружёнными силами Российской Федерации", — сообщили в военном ведомстве РФ.

Вместе с этим в министерстве подчеркнули, что украинская армия на Красно-Лиманском направлении потеряла более 90 солдат, четыре танка и шесть боевых бронированных машин.

Ранее в МО сказали, что на Купянском направлении погибли свыше 110 украинских военных.