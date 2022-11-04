Для России является неприемлемым вступление Украины в НАТО. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Дэвид Ранделл в статье для издания Newsweek.
Он считает, что самая красная линия для РФ — это Украина.
Если бы Крым оказался частью альянса, то это вызвало бы у Кремля такую же реакцию, как и размещение советских ядерных ракет на Кубе у США, пояснил автор статьи.
Однако страны НАТО, несмотря на это, проигнорировали интересы региональной безопасности РФ, продолжая принимать бывшие страны СССР в свои ряды, добавил эксперт.
Его также поразило, что Запад не предпринимает усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".