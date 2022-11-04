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Экс-дипломат США: вступление Украины в НАТО — "самая красная" линия для России

Силовые структуры

Для России является неприемлемым вступление Украины в НАТО. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Дэвид Ранделл в статье для издания Newsweek.

Он считает, что самая красная линия для РФ — это Украина.

Если бы Крым оказался частью альянса, то это вызвало бы у Кремля такую же реакцию, как и размещение советских ядерных ракет на Кубе у США, пояснил автор статьи.

Однако страны НАТО, несмотря на это, проигнорировали интересы региональной безопасности РФ, продолжая принимать бывшие страны СССР в свои ряды, добавил эксперт.

Его также поразило, что Запад не предпринимает усилий по урегулированию конфликта на Украине.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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