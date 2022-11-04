Российские артиллеристы уничтожили 4 ноября высокоточным снарядом "Краснополь" позицию иностранных военнослужащих под Первомайским в так называемом "треугольнике смерти". О подробностях этого сообщили эксперты Telegram-канала "Военная хроника".
Из данных радиоперехвата вооружённых сил Украины (ВСУ) после поражения цели стало известно, что высокоточным оружием были уничтожены замаскированный британский контрбатарейный радар ARTHUR и его операторы: бывшие военнослужащие польского подразделения специального назначения Jednostka Wojskowa AGAT, которые прибыли на Украину в мае 2022 года, отметили аналитики.
Позиции польского спецназа в Первомайском были обнаружены при помощи беспилотника "Орлан-30" около озера Кирша. В нескольких километрах оттуда закрепились бойцы ДНР.
Одной из задач контрбатарейного расчёта в этом районе было сдерживать продвижение союзных сил через лесополосу, занятую ВСУ. Данные об обнаружении противника бойцы польского спецназа передавали миномётным расчётам ВСУ, находившимся в 3 км к юго-западу от Первомайского. После уничтожения контрбатарейного радара позиции миномётов MO-120-RT61 калибра 120 мм были уничтожены орудиями "Гиацинт-Б".
Кроме миномётных позиций и польских военнослужащих, на северо-западе Первомайского ударом беспилотников "Ланцет" был уничтожен ЗРК "Стрела-10", прикрывавший ВСУ в районе Нетайлова и Водяного, сообщили военные эксперты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".