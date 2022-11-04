Артиллеристы ВС РФ уничтожили польский спецназ в "треугольнике смерти"

Российские артиллеристы уничтожили 4 ноября высокоточным снарядом "Краснополь" позицию иностранных военнослужащих под Первомайским в так называемом "треугольнике смерти". О подробностях этого сообщили эксперты Telegram-канала "Военная хроника".

Из данных радиоперехвата вооружённых сил Украины (ВСУ) после поражения цели стало известно, что высокоточным оружием были уничтожены замаскированный британский контрбатарейный радар ARTHUR и его операторы: бывшие военнослужащие польского подразделения специального назначения Jednostka Wojskowa AGAT, которые прибыли на Украину в мае 2022 года, отметили аналитики.

Позиции польского спецназа в Первомайском были обнаружены при помощи беспилотника "Орлан-30" около озера Кирша. В нескольких километрах оттуда закрепились бойцы ДНР.

Одной из задач контрбатарейного расчёта в этом районе было сдерживать продвижение союзных сил через лесополосу, занятую ВСУ. Данные об обнаружении противника бойцы польского спецназа передавали миномётным расчётам ВСУ, находившимся в 3 км к юго-западу от Первомайского. После уничтожения контрбатарейного радара позиции миномётов MO-120-RT61 калибра 120 мм были уничтожены орудиями "Гиацинт-Б".

Кроме миномётных позиций и польских военнослужащих, на северо-западе Первомайского ударом беспилотников "Ланцет" был уничтожен ЗРК "Стрела-10", прикрывавший ВСУ в районе Нетайлова и Водяного, сообщили военные эксперты.