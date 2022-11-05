Рогов: боевики Зеленского нанесли артиллерийский удар по церкви на Запорожье

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что украинские неонацисты ударили из артиллерии по церкви в населённом пункте Любимовка.

"Нацистские черти прицельно бьют по православным храмам", — написал он.

Также политик сообщил, что в селе Высокое Михайловского района Запорожской области в результате обстрела украинскими боевиками повреждены окна жилых, спортивного и административного зданий.

Ранее Рогов заявил, что закладки взрывчатых веществ украинскими военными готовились ещё до начала специальной операции, а они на освобождённых территориях исчисляются сотнями.