Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что украинские неонацисты ударили из артиллерии по церкви в населённом пункте Любимовка.
"Нацистские черти прицельно бьют по православным храмам", — написал он.
Также политик сообщил, что в селе Высокое Михайловского района Запорожской области в результате обстрела украинскими боевиками повреждены окна жилых, спортивного и административного зданий.
Ранее Рогов заявил, что закладки взрывчатых веществ украинскими военными готовились ещё до начала специальной операции, а они на освобождённых территориях исчисляются сотнями.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.