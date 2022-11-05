Пегов: на Херсонском направлении ВС Украины не продвигаются, но ведут обстрелы

На Херсонском направлении ВС РФ пресекли попытки прорыва ВСУ в сопровождении танков. Противник понёс потери: 80 человек личного состава, три бронемашины и четыре автомобиля ликвидированы.

Военный корреспондент проекта WarGonzo Семён Пегов сообщает, что наземных наступательных операций украинские военные формирования не ведут в Херсонской области, однако продолжается обстрел населённых пунктов.

Врио главы региона Кирилл Стремоусов также сообщает об обострении обстановки. Он информирует, что артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ усилились, но наши войска дают достойный ответ противнику.

"Сейчас жестко работает артиллерия на Херсонском направлении. Слышны и одиночные разрывы, и РСЗО, как входящие, так и исходящие", — сообщает Стремоусов.