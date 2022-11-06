Для прорыва на Бериславском направлении вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют использовать небольшие пехотные подразделения, укомплектованные лёгкими бронетранспортёрами VAB производства Франции и британскими Husky TSV, которые были поставлены взамен утраченных в боях БТР-70 и БТР-80. Машинами этих типов на 90% укомплектованы 28-я горно-штурмовая бригада, 60-я пехотная и 46-я бригады ВСУ.
Такие цифры приводят журналисты Telegram-канала "Военная хроника"
Однако, согласно данным радиоперехвата, командование 46-й бригады сомневается в эффективности этой техники против российской артиллерии и в конце октября обращалось в Генштаб ВСУ с просьбой отменить атаку на Берислав без прикрытия тяжёлым вооружением, отмечают эксперты.
При этом командование бригады готово атаковать только при условии поддержки 17-й танковой бригады ВСУ. Но в формировании в боеготовом состоянии находится меньше половины танков, необходимых по штатной структуре, добавили аналитики.
Кроме того, боевая работа российской артиллерии на этом направлении обострила другую проблему ВСУ — слабую укомплектованность запасными частями и специализированными покрышками для бронетранспортёров зарубежного производства, заключили авторы канала.
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