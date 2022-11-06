Военный эксперт Алексей Леонков назвал важнейший разведпризнак скорого наступления ударной группы вооружённых сил Украины (ВСУ) с поддержкой западных ЧВК на Херсон.
Аналитик считает, что это полное отключение электричества в городе, которое произошло сегодня.
Помимо Херсона без света остались ещё около 10 населённых пунктов. Также там прекращена подача воды, отметил он в своём Telegram-канале.
Ранее областные власти заявили, что произошёл теракт на ЛЭП Берислав-Каховка. Были повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач, объяснили в экстренных службах Херсонской области.
Добавим, подачу электро- и водоснабжения обещают восстановить в ближайшее время.
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