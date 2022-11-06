Леонков: отключение света — разведпризнак скорого наступления ВСУ на Херсон

Военный эксперт Алексей Леонков назвал важнейший разведпризнак скорого наступления ударной группы вооружённых сил Украины (ВСУ) с поддержкой западных ЧВК на Херсон.

Аналитик считает, что это полное отключение электричества в городе, которое произошло сегодня.

Помимо Херсона без света остались ещё около 10 населённых пунктов. Также там прекращена подача воды, отметил он в своём Telegram-канале.

Ранее областные власти заявили, что произошёл теракт на ЛЭП Берислав-Каховка. Были повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач, объяснили в экстренных службах Херсонской области.

Добавим, подачу электро- и водоснабжения обещают восстановить в ближайшее время.