Нардеп от украинской партии "Голос" Роман Костенко, который обороняет Украину на юге, предсказал сложности для ВСУ с прибытием на фронт 300 тысяч мобилизованных россиян.
Костенко объяснил, что проведённая в РФ мобилизация не сразу повлияет на ситуацию на фронте. Он отметил, что в России потеряли время.
"Мы проводили мобилизацию (она продолжается) и готовили свои войска. По последним цифрам имеем 800 тыс. уже, которых мы можем вооружать и выпускать в бой. Россияне только начали, и это то время, которым нам нужно сейчас воспользоваться, пока россияне ещё (те мобилизованные войска) не подошли", — сказал депутат Рады.
Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что у ВСУ остался последний шанс провести наступление на Херсон. Он считает, что к штурму Херсона готовится передовой отряд НАТО.
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