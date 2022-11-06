Депутат Рады о мобилизации 800 тысяч украинцев: Вооружаем и выпускаем в бой

Нардеп от украинской партии "Голос" Роман Костенко, который обороняет Украину на юге, предсказал сложности для ВСУ с прибытием на фронт 300 тысяч мобилизованных россиян.

Костенко объяснил, что проведённая в РФ мобилизация не сразу повлияет на ситуацию на фронте. Он отметил, что в России потеряли время.

"Мы проводили мобилизацию (она продолжается) и готовили свои войска. По последним цифрам имеем 800 тыс. уже, которых мы можем вооружать и выпускать в бой. Россияне только начали, и это то время, которым нам нужно сейчас воспользоваться, пока россияне ещё (те мобилизованные войска) не подошли", — сказал депутат Рады.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что у ВСУ остался последний шанс провести наступление на Херсон. Он считает, что к штурму Херсона готовится передовой отряд НАТО.