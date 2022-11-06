Военный корреспондент Семён Пегов посмеялся над украинскими пропагандистами, пишущими постоянно всякую ложь.
В своём Telegram-канале военкор написал, что в "официальном комментарии по ампутации" он заявляет, что СМИ Украины "всё-таки удалось раскрыть правду о его тяжелейшем ранении".
"Да, мне действительно отрезали ногу, но прямо сейчас её выращивают сотрудники института цитологии и генетики СО РАН из моих стволовых клеток и обещают вырастить в течение месяца. Дальше, конечно, сложная операция, но всё очень позитивно. Возможно, это произойдёт ещё быстрее, это первый опыт подобного рода", — посмеялся корреспондент над украинскими русофобами.
Один из украинских ресурсов это сообщение принял за чистую монету и даже прокомментировал.
"Пропагандисту Пегову-таки ампутировали клешню", — цитирует журналист Сергей Колясников украинский ресурс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты проинформировали об опасных составляющих пакета военной помощи Украине.