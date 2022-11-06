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Семён Пегов потроллил украинцев, заявив, что ему выращивают новую ногу

Силовые структуры

Военный корреспондент Семён Пегов посмеялся над украинскими пропагандистами, пишущими постоянно всякую ложь.

Семён Пегов потроллил украинцев, заявив, что ему выращивают новую ногу

В своём Telegram-канале военкор написал, что в "официальном комментарии по ампутации" он заявляет, что СМИ Украины "всё-таки удалось раскрыть правду о его тяжелейшем ранении".

"Да, мне действительно отрезали ногу, но прямо сейчас её выращивают сотрудники института цитологии и генетики СО РАН из моих стволовых клеток и обещают вырастить в течение месяца. Дальше, конечно, сложная операция, но всё очень позитивно. Возможно, это произойдёт ещё быстрее, это первый опыт подобного рода", — посмеялся корреспондент над украинскими русофобами.

Один из украинских ресурсов это сообщение принял за чистую монету и даже прокомментировал.

"Пропагандисту Пегову-таки ампутировали клешню", — цитирует журналист Сергей Колясников украинский ресурс.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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